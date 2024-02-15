Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoesoedibjo Serahkan Puskestren ke Ponpes Al-Ishlah di Desa Jatireja Subang

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |19:07 WIB
Hary Tanoesoedibjo Serahkan Puskestren ke Ponpes Al-Ishlah di Desa Jatireja Subang
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyerahkan Pusat Kesehatan Pesantren (Puskestren) ke Pondok Pesantren Al Islah di Desa Jatireja, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Penyerahan dilakukan langsung kepada Pimpinan Ponpes KH Ushfuri Anshor. Penyerahan itu dilakukan pada Selasa (9/2) silam.

"Ini merupakan sumbangsih dari partai Perindo dan Yayasan Wasantara warga bangsa nusantara yang didirikan oleh KH Aqil Siroq dan saya sendiri," kata Hary Tanoesoedibjo, Selasa (9/2/2024).

Ketua Umum Partai Berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu berharap agar Puskestren bisa melayani kesehatan masyarakat.

"Bisa melayani layanan kesehatan yang baik, yang layak bagi masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik," tambahnya.

Puskestren ini dibangun dengan konversi kontainer 40 feet. Puskestren menyediakan sebanyak tiga ruang rawat inap, alat kesehatan modern, satu ruang medi rawat jalan hingga tenaga medis.

Pemberian ini merupakan wujud nyata Partai Perindo sebagai partai yang dikenal gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia Sejahtera. Partai Perindo diketuai oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

(Khafid Mardiyansyah)

      
