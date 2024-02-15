Real Count KPU 44,92% Suara Masuk: Prabowo 56,73%, Anies 25,41%, Ganjar 17.86%

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih memproses perhitungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Data per Kamis, 15 Februari 2024, pukul 21.01 WIB, suara yang masuk sebesar 44,92% atau 369.833 dari 823.236 Tempat Pemilihan Suara (TPS) di seluruh Indonesia.

Dari data real count KPU khususnya untuk pemilihan presiden (Pilpres), pasangan calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto dan Calon Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka unggul. Pasangan nomor urut 2 itu unggul dengan perolehan sementara sebanyak 56,73% suara atau 23.427.276 pemilih.

BACA JUGA:

Sementara itu, pasangan Capres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di posisi dua. Pasangan nomor urut 1 itu memperoleh sebanyak 25,41% suara atau 10.494.258 pemilih.

Di posisi tiga, pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memperoleh 17.86% suara. Pasangan nomor urut 3 itu mendapatkan 7.377.090 suara pemilih.

BACA JUGA:

Diketahui, real count merupakan proses rekapitulasi hasil suara resmi yang dilakukan oleh KPU dan proses ini melibatkan seluruh TPS di Indonesia. Proses real count yakni dengan pengumpulan data riil hasil C1 dalam bentuk tabulasi dari seluruh TPS.