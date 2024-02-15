KPU: Sebanyak 2.325 TPS Data yang Salah Konversi di Sirekap

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat sebanyak 2.325 tempat pemungutan suara (TPS) yang ditemukan ada kesalahan konversi, di aplikasi sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) dari formulir C hasil yang diunggah oleh petugas KPPS. Hal ini berdasarkan perkembangan data pada pukul 19.30 WIB.

"Jumlah TPS yang salah konversi data dari form C. hasil ke angka perolehan suara ada di 2.325 TPS," kata Ketua KPU RI Hasyim Asya'ri dalam keterangannya, Kamis (15/2/2024).

Sejauh ini, kata dia, sebanyak 358.775 dari 823.236 TPS (43,58%) yang sudah mengunggah perolehan hasil suara ke dalam aplikasi Sirekap. Dengan demikian, dari jumlah TPS yang sudah mengunggah, kekalahan konversi terjadi sebesar 0,64%.

"KPU menyadari terdapat kesalahan hasil perolehan suara yang merupakan konversi hasil pembacaan terhadap foto form C.hasil TPS," pungkasnya.

(Awaludin)