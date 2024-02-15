Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,8 Guncang Kabupaten Blitar Jatim

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |23:00 WIB
Gempa M4,8 Guncang Kabupaten Blitar Jatim
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan M4,8 mengguncang wilayah Kabupaten Blitar, Jawa Timur, pada Kamis (15/2/2024) sekira pukul 22.54 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 8.55 Lintang Selatan - 112.21 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.8, 15-Feb-2024 22:54:04WIB, Lok:8.55LS, 112.21BT (46 km BaratDaya KAB-BLITAR-JATIM), Kedlmn:87 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG gempa Gempa Blitar
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/340/3186338//dampak_gempa_simeulue_aceh-4Pdf_large.jpg
Guncangan Gempa M6,5 Sebabkan Gudang Terbakar di Simeulue Aceh, 12 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186264//gempa-eADO_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,3 Guncang Aceh, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186244//gempa-hq9d_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,3 Guncang Aceh, Sejumlah Bangunan Roboh Timpa Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/340/3186220//gempa_sinabang_aceh-ANZX_large.jpg
Breaking News! Gempa M6,4 Guncang Sinabang Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/340/3186153//gempa_guncang_nias_barat-5XZg_large.jpg
Gempa M5,1 Guncang Nias Barat, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186121//cuaca_jabodetabek-Fo8Q_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Berawan Tebal hingga Hujan Petir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement