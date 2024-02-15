Gempa M4,8 Guncang Kabupaten Blitar Jatim

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan M4,8 mengguncang wilayah Kabupaten Blitar, Jawa Timur, pada Kamis (15/2/2024) sekira pukul 22.54 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 8.55 Lintang Selatan - 112.21 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.8, 15-Feb-2024 22:54:04WIB, Lok:8.55LS, 112.21BT (46 km BaratDaya KAB-BLITAR-JATIM), Kedlmn:87 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)