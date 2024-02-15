Mogok di Tanjakan Empang Bogor, Mobil Angkot Ludes Terbakar

BOGOR - Satu unit mobil angkutan kota (angkot) di Tanjakan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

Kepala Bidang (Kabid) Pemadam dan Penyelamatan Damkar Kota Bogor M. Ade Nugraha mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 15.45 WIB. Awalnya, angkot tersebut diketahui sempat mogok di tanjakan.

"Menurut saksi, awal mula mogok di Tanjakan Empang," kata Ade, Kamis (15/2/2024).

Ketika mobil tersebut sedang diperbaiki, muncul api dari bagian mesin. Api terus semakin membesar dan melahap seluruh bagian bodi angkot tersebut.