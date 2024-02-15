Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mogok di Tanjakan Empang Bogor, Mobil Angkot Ludes Terbakar

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |18:32 WIB
Mogok di Tanjakan Empang Bogor, Mobil Angkot Ludes Terbakar
Angkot terbakar. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

BOGOR - Satu unit mobil angkutan kota (angkot) di Tanjakan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

Kepala Bidang (Kabid) Pemadam dan Penyelamatan Damkar Kota Bogor M. Ade Nugraha mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 15.45 WIB. Awalnya, angkot tersebut diketahui sempat mogok di tanjakan.

 BACA JUGA:

"Menurut saksi, awal mula mogok di Tanjakan Empang," kata Ade, Kamis (15/2/2024).

Ketika mobil tersebut sedang diperbaiki, muncul api dari bagian mesin. Api terus semakin membesar dan melahap seluruh bagian bodi angkot tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176031/viral-fvFW_large.jpg
Truk Tangki BBM Terbakar di Palmerah Jakbar, 1 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/525/3153061/viral-5BEp_large.jpg
Viral Wuling Air Ev Korsleting dan Terbakar saat Hujan Deras di Bandung, Nih Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/338/3144174/mayat-PcIw_large.jpg
Tragis, Lansia Tewas Terbakar Dalam Mobil di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/338/3138503/mobil_listrik_byd_seal_keluarkan_asap_di_jakbar-oCEQ_large.jpg
Mobil BYD Seal Keluarkan Asap Pekat dalam Garasi Rumah, Puluhan Petugas Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/338/3131987/ilustrasi_mobil_terbakar-4Ol1_large.jpg
Mobil Polisi di Depok Dibakar Saat Hendak Tangkap Penganiaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/338/3109126/kebakaran-RYd1_large.jpg
Armada JakLingko Ludes Terbakar di Terminal Kalideres, Korban Nihil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement