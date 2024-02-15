Rela ke TPS Meski Sakit dan Hujan, Lansia di Bogor Meninggal saat Akan Mencoblos

BOGOR - Nenek berinisial A (66), warga Kampung Kebon Jukut, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor meninggal dunia saat hendak mencoblos. Diduga, almarhumah mengehembuskan nafas terakhir karena sakit.

Kapolsek Bogor Tengah Kompol Surya mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Februari 2024. Awalnya, korban berangkat dari rumahnya menuju TPS untuk mencoblos sekira pukul 08.00 WIB.

"Di lokasi korban memberikan surat C6 kepada KPPS TPS 32, sementara proses pencoblosan belum dimulai karena cuaca di lokasi hujan," kata Surya dalam keterangannya, Kamis (15/2/2024).

Kemudian, sang nenek menunggu sambil berteduh di dekat TPS. Selang beberapa lama, tiba-tiba A terjatuh dan tidak sadarkan diri sehingga dibawa oleh petugas PPS ke rumah keluarganya yang tidak jauh dari lokasi.

"Diketahui korban sudah meninggal dunia," jelasnya.

Surya menambahkan, berdasarkan informasi dari pihak keluarga bahwa A sudah dua bulan terakhir memang sedang kurang sehat dan mengidap penyakit paru-paru. Selanjutnya, jasadnya diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.

"Selama kegiatan berlangsung dalam keadaan aman dan kondusif dan tidak kendala yang menyebabkan tersendatnya proses pemungutan suara di TPS tersebut," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)