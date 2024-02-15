Kontrakan di Cilincing Jakut Terbakar, Sejumlah Mobil Pemadam Dikerahkan

JAKARTA – Kebakaran terjadi di wilayah DKI Jakarta. Kali ini, kebakaran melanda kontrakan warga yang berlokasi di Jalan Simpang Lima Semper, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pukul 21.10 WIB.

Menurut laporan yang ada lewat akun X milik @BPBDJakarta, saat ini sebanyak 3 Unit Damkar, BPBD, PLN, PMI, AGD, Dishub, Satpol PP, Tagana, Polsek, dan Koramil sudah dikerahkan untuk menangani lokasi kejadian. Sehingga proses pemadaman api saat ini masih dilakukan.

“#OperasiSiagaIbukota Pukul 21.10 WIB | #Kebakaran Kontrakan di Jl. Simpang Lima Semper, Kel. Tugu Utara, Kec. Cilincing |Penanganan : 3 Unit Damkar, BPBD, PLN, PMI, AGD, Dishub, Satpol PP, Tagana, Polsek, Koramil | Situasi : Proses Pemadaman,” tulis BPBD DKI Jakarta, dikutip dalam akun X miliknya @BPBDJakarta, Kamis (15/2/2024).

Lebih lanjut, hingga saat berita ini ditayangkan, petugas pemadam kebakaran belum memberikan keterangan resmi terkait kebakaran sebuah kontrakan warga berlokasi di kawasan Cilincing, Jakarta Utara tersebut.

BACA JUGA: Kebakaran Hebat Landa Pabrik Furnitur di Kalideres

(Awaludin)