Tabrak Trotoar Gegara Kelelahan saat Antar Logistik Pemilu, Petugas KPPS di Jakpus Tewas

JAKARTA - Seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Jakarta Pusat meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan tunggal, saat akam mengantarkan logistik dari Kelurahan Kebon Kacang ke Gelanggang Olahraga (GOR) Tanah Abang.

"Kami baru saja mendapat kabar duka. Seorang petugas KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) meninggal dunia karena kecelakaan," kata Ketua KPU Kota Jakarta Pusat, Efniadiansyah di Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Efni mengungkapkan, petugas KPPS itu berinisial AJ (24) berjenis kelamin laki-laki. AJ meninggal setelah sepeda motor yang dikendarainya denhan bermuatan logistik itu menabrak trotoar.

“Mungkin kelelahan sehingga hilang fokus lalu menabrak trotoar,” jelas Efni.