HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Trailer Terguling di Cilincing, Sopir Tewas Terjepit

Chindy Aprilia , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |23:17 WIB
Truk Trailer Terguling di Cilincing, Sopir Tewas Terjepit
kecelakaan truk di Cilincing Jakut (foto: dok ist)
JAKARTA – Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Akses Marunda arah timur tepatnya di Pemutaran Pedongkelan wilayah Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (15/2/2024) pukul 18.30 WIB.

Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Edy Purwanto mengatakan, kejadian tersebut berawal dari kendaraan Trailer dengan Nomor Polisi B 9851 UIZ yang dikemudikan oleh saudara P (26), laki-laki, melaju dari arah barat ke timur untuk melakukan putar arah.

Akan tetapi, akibat kurangnya konsentrasi menyebabkan kendaraan yang dikendarai oleh saudara P mengalami kondisi terbalik, yang akhirnya membuat saudara P terjepit dan meninggal dunia.

“Awalnya kendaraan Trailer B-9851-UIZ dikemudikan Sdr. P melaju dari arah barat ke timur setibanya di Pemutaran (u-turn) Pedongkelan mutar balik arah ke barat, karena kurang konsentrasi dan tidak hati-hati sehingga kendaraan tersebut terbalik roboh ke samping kanan,” kata Kompol Edy dalam keterangannya.

“Sopir tertimpa kabin dan peti kemas. Akibat dari laka lantas tersebut pengemudi meninggal di TKP,” tambahnya.

Lebih lanjut akibat kecelakaan yang terjadi, kendaraan saudara P mengalami kerusakan kabin dan peti kemas sehingga hancur atau mengalami ringsek. Saat ini, jenazah P dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi.

(Awaludin)

      
