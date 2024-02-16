Real Count KPU RI 46,52% : Prabowo-Gibran 56.87%, Anies-Gus Imin 25.14%, Ganjar-Mahfud 17.99%

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih memproses perhitungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Data per Kamis, 15 Februari 2024, pukul 23.30 WIB, suara yang masuk sebesar 46.52% atau 382963 dari 823236 Tempat Pemilihan Suara (TPS) di seluruh Indonesia.

Dari data real count KPU khususnya untuk pemilihan presiden (Pilpres), pasangan calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto dan Calon Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka unggul. Pasangan nomor urut 2 itu unggul dengan perolehan sementara sebanyak 56.87% suara atau 27,124,514 pemilih.

Sementara itu, pasangan Capres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di posisi dua. Pasangan nomor urut 1 itu memperoleh sebanyak 25.14% suara atau 11,991,403 pemilih.

Di posisi tiga, pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memperoleh 17.99% suara. Pasangan nomor urut 3 itu mendapatkan 8,580,926 suara pemilih.

Diketahui, real count merupakan proses rekapitulasi hasil suara resmi yang dilakukan oleh KPU dan proses ini melibatkan seluruh TPS di Indonesia. Proses real count yakni dengan pengumpulan data riil hasil C1 dalam bentuk tabulasi dari seluruh TPS.