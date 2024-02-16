Real Count KPU RI 47,78% : Prabowo-Gibran 56.89%, Anies-Gus Imin 25.2%, Ganjar-Mahfud 17.91%

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sampai saat ini masih melakukan proses penghitungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menilik dari laman KPU, Jumat (16/2/2024) pukul 02.00 WIB, suara yang sudah masuk sebesar 47,78% atau 393364 dari 823236 Tempat Pemilihan Suara (TPS) di seluruh Indonesia.

Dari data real count KPU khususnya untuk Pemilihan Presiden (pilpres), pasangan Calon Presiden (capres) Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka unggul. Pasangan nomor urut 2 itu unggul dengan perolehan sementara sebanyak 56.89% suara atau 28.849.836 pemilih.

Sementara itu, pasangan Capres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di posisi dua. Pasangan nomor urut 1 itu memperoleh sebanyak 25.2% suara atau 12.779.040 pemilih.

Sedangkan di posisi tiga, pasangan capres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memperoleh 17.91% suara atau 9,084,362 pemilih.

Untuk diketahui, real count merupakan proses rekapitulasi hasil suara resmi yang dilakukan oleh KPU dan proses ini melibatkan seluruh TPS di Indonesia. Proses real count yakni dengan pengumpulan data secara riil hasil C1 dalam bentuk tabulasi dari seluruh TPS.