INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pentingnya Partisipasi Diaspora dalam Mengawal Pemilu 2024

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |03:22 WIB
Pentingnya Partisipasi Diaspora dalam Mengawal Pemilu 2024
WNI di Moscow Rusia
A
A
A

JAKARTA - Memilih presiden merupakan hak dan kewajiban yang sangat penting bagi setiap warga negara, termasuk bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Pemilihan presiden tidak hanya sekedar bertanggung jawab untuk menentukan arah dan kebijakan negara, tetapi juga memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan kita sehari-hari.

Bagi warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, pemilihan presiden adalah cara untuk tetap terhubung dan terlibat dalam perkembangan negara asal. Melalui hak suara, para warga negara Indonesia di luar negeri dapat ikut serta dalam menentukan siapa yang akan memimpin negara dan membuat keputusan penting yang akan memengaruhi kehidupan semua orang, termasuk warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri.

Pentingnya memilih presiden juga terletak pada fakta bahwa presiden adalah pemimpin tertinggi negara yang akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal kebijakan ekonomi, sosial, politik, dan lainnya. Dengan memilih presiden yang tepat, warga negara Indonesia di luar negeri juga dapat memastikan bahwa kepentingan mereka sebagai warga negara diakui dan diperhatikan.

KBRI di Rusia telah melakukan pemilihan presiden lebih awal dari yang ada di Indonesia, pada Sabtu 10 Februari 2024, bahkan di beberapa wilayah Rusia sudah melalui post lebih awal. Dalam hal itu, Ketua PPI Moscow (Permos: Permira), Akbar Rizki mengutarakan pengalamanya melakukan pemilihan di luar negeri.

“Bagi aku ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa ya, karna ini adalah pertama kali nya aku mencoblos dan itu dilakukan di luar negeri, yaitu di Moskow. Dan juga ngga cuma aku aja, tapi WNI dan teman teman mahasiswa disini juga sangat exited sekali untuk ikut meriahkan pemilu di Moskow," kata Akbar dalam keterangannya, Jumat (16/2/2024).

