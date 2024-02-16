Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Selain Etik, Catatan (Buruk) Teknik di Pemilu 2024

Opini , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |05:40 WIB
Selain Etik, Catatan (Buruk) Teknik di Pemilu 2024
Roy Suryo (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

SAYA sebenarnya sudah mau "Puasa bicara" untuk comment mengenai Pemilu 2024 -yang menurut beberapa pihak disebut-sebut sebagai "Pemilu terburuk di era Reformasi"- karena ingin menghormati Proses Demokrasi di Republik ini yang menghabiskan lebih dari 71 Trilyun, alias sekitar 60% Beaya KCiC (Kereta Cepat Indonesia China) atau 15% biaya Pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) "Nusantara" yang mencapai 466 Trilyun tersebut. Perbandingan-perbandingan ini perlu disampaikan sebelumnya sebagai pengingat bahwa saat ini sebenarnya kita harus bisa cerdas mengelola Anggaran ditengah kondisi keuangan Negara yg -menurut Para Ekonom- sudah makin Kritis (untuk tidak menyebutnya membahayakan).

Apa yang terjadi sekarang adalah hari demi hari ternyata proses penghitungan suara Pemilu 2024 tersebut bukannya makin baik namun justru makin runyam, setidaknya hal tersebut telah menjadi kehebohan di social media -bahkan trending topic- yang sangat memalukan, sampai lebih dari 102 ribu postingan di Aplikasi X (Twitter) kemarin. Bagaimana tidak, ini bukan lagi soal Etik yang beberapa saat sebelum Pemilu telah diingatkan oleh Ribuan Akademisi yang terdiri dari banyaknya Profesor, Doktor dan Mahasiswa dari Ratusan Kampus di Indonesia, namun sekarang soal Teknik atau Sistem Rekap Penghitungan Suara di Pemilu 2024 ini yang dikenal dengan nama " SiREKAP".

SIREKAP adalah sebuah Sistem yang prinsipnya menggunakan Teknik OCR (Optical Charactet Recognizer) dan OMR (Optical Mark Recognizer) yang sebenarnya bukan hal baru dalam dunia Seleksi Mahasiswa di Kampus, karena OCR / OMR fungsinya mempercepat pembacaan Karakter / Huruf / Tanda Baca yang sebelumnya ditulis oleh manusia, menjadi Kode yang langsung bisa dimengerti oleh komputer yang akan mengolahnya.

Bahkan sebenarnya sejarah penggunaan OCR / OMR sendiri sudah diritis sejak 110 tahun lalu (baca: seratus sepuluh tahun, alias lebih dari seabad lalu) sejak th 1914 ketika seorang Fisikawan Jerman bernama Emanuel Goldberg berhasil mengembangkan mesin pembaca karakter dan mengubahnya menjadi kode telegraf. Mesin inilah yang menjadi cikal bakal dari teknologi OCR / OMR saat ini.

Jadi publik jangan (seolah-olah) mau dipamerin dengan teknologi yang prinsipnya sudah lebih dari 11 dekade yang lalu tersebut, apalagi disebut-sebut sekarang menggunakan AI (Artificial Intelligence) segala, come on, ini teknologi biasa (baca: sederhana) dan sudah umum dipakai yang biasanya memang sudah canggih, jarang terjadi error sebagaimana yang masif dilaporkan dalam penggunaan SIREKAP hari-hari ini.

Secara hukum Pemanfaatan SIREKAP tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Sirekap dibuat untuk mewujudkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu sesuai Undang-Undang, jadi memang sudah ada Landasan Hukumnya.

Namun apa yang terjadi hari-hari ini memang sangat mengecewakan (kalau tidak disebut sebagai "memalukan"), karena sistem yang termasuk bagian dalam Anggaran Puluhan Trilyun Biaya Pemilu 2024 ini sangat sering bisa (men) salah (kan) Angka manual yang ditulis oleh Petugas di lapangan, misalnya angka 1 (satu) menjadi 4 (empat) atau bahkan "otomatis" menambahkan sendiri angka tsb secara random menjadi belasan, puluhan, bahkan ratusan diatasnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/337/3033277/mengenal-angkie-yudistia-dan-pemikirannya-berjuang-bersama-kelompok-rentan-AkIoAAZgwy.jpg
Mengenal Angkie Yudistia dan Pemikirannya : Berjuang Bersama Kelompok Rentan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/337/3027290/menyelamatkan-masa-depan-puluhan-juta-anak-dan-remaja-u9r4eRODND.jpg
Menyelamatkan Masa Depan Puluhan Juta Anak dan Remaja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/337/3016424/akhirnya-cctv-kasus-vina-muncul-siapa-sutradara-di-balik-pemberitaan-semua-ini-slH29FdhDo.jpg
Akhirnya CCTV Kasus Vina Muncul, Siapa 'Sutradara' di Balik Pemberitaan Semua Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3012854/dulu-indonesia-jaya-dengan-satelit-satelitnya-kini-dengan-starlink-jadi-tidak-berdaya-U7sEsF5REj.jpg
Dulu Indonesia Jaya dengan Satelit-Satelitnya, Kini dengan Starlink Jadi Tidak Berdaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/337/3010228/prof-salim-said-tokoh-pers-yang-meninggal-di-tengah-revisi-uu-penyiaran-mG4TVeUPok.jpg
Prof Salim Said, Tokoh Pers yang Meninggal di Tengah Revisi UU Penyiaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008264/sepak-bola-ada-var-bus-umum-harus-ada-dvr-car-FJTFS3xoap.jpg
Sepak Bola Ada VAR, Bus Umum Harus Ada DVR-Car
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement