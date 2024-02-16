JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul ulama (PBNU) akan mengeluarkan pernyataan sikap terkait pelaksanaan Pilpres dan Pileg pada hari ini, Jumat (16/2/2024) sore.
Rencananya digelar pada pukul 16.00 WIB di Plaza PBNU, lantai 1 Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat.
Pernyataan itu akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum (Ketum) PBNU, KH Yahya Cholil Staquf beserta jajaran lainnya.
"Agenda: Sikap PBNU Atas Pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024 di Plaza PBNU, lantai 1 Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat," dikutip dalam keterangannya, Jumat (16/2/2024).
Sebelumnya, Ketua PBNU Bidang Keagamaan KH Ahmad Fahrurrozi atau disapa Gus Fahrur mengimbau kepada masyarakat untuk menikmati Pemilu 2024 dengan aman dan aman.