HOME NEWS NASIONAL

Hari Ini, PBNU Keluarkan Pernyataan Sikap Terkait Pileg dan Pilpres 2024

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |07:57 WIB
Hari Ini, PBNU Keluarkan Pernyataan Sikap Terkait Pileg dan Pilpres 2024
PBNU (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul ulama (PBNU) akan mengeluarkan pernyataan sikap terkait pelaksanaan Pilpres dan Pileg pada hari ini, Jumat (16/2/2024) sore.

Rencananya digelar pada pukul 16.00 WIB di Plaza PBNU, lantai 1 Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat.

Pernyataan itu akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum (Ketum) PBNU, KH Yahya Cholil Staquf beserta jajaran lainnya.

"Agenda: Sikap PBNU Atas Pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024 di Plaza PBNU, lantai 1 Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat," dikutip dalam keterangannya, Jumat (16/2/2024).

Sebelumnya, Ketua PBNU Bidang Keagamaan KH Ahmad Fahrurrozi atau disapa Gus Fahrur mengimbau kepada masyarakat untuk menikmati Pemilu 2024 dengan aman dan aman.

Pemilu 2024 Pilpres 2024 PBNU
