Real Count KPU RI 50,07%: Prabowo-Gibran 56,89%, Anies-Cak Imin 25,27%, Ganjar-Mahfud 17,84%

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih memproses penghitungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dari data Jumat, 16 Februari 2024, pukul 08.00 WIB, suara yang masuk sebesar 50,07% atau 412.159 dari 823.236 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Indonesia.

Dari data real count KPU khususnya untuk pemilihan presiden (Pilpres), pasangan calon presiden (Capres) Prabowo Subianto dan calon wakil presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka unggul. Pasangan nomor urut 2 itu unggul dengan perolehan sementara sebanyak 56,89% suara atau 29.449.135 pemilih.

Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di posisi dua. Pasangan nomor urut 1 itu memperoleh sebanyak 25,27% suara atau 13.079.169 pemilih.

Di posisi tiga, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memperoleh 17,84% suara. Pasangan nomor urut 3 itu mendapatkan 9.235.468 suara pemilih.