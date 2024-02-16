Kemenag Imbau Khatib Salat Jumat Sampaikan Pesan Persaudaraan Pasca-Pemilu 2024

JAKARTA - Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kementerian Agama (Kemenag), Adib mengimbau kepada khatib Jumat untuk menyampaikan pesan persaudaraan. Ajakan ini disampaikan berkenaan dengan usainya tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Kami mengimbau kepada para khatib Jumat untuk menyuarakan pesan merekatkan persaudaraan pascapemilu 2024 di mimbar-mimbar masjid,” ujar Adib dikutip Jumat (16/2/2024).

Adib menjelaskan bahwa khatib berperan penting dalam memberi pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat terkait pentingnya menghargai keragaman pilihan politik. Perbedaan yang ada tidak semestinya menjadi sebab renggangnya hubungan persaudaraan.

“Selama proses kampanye, di tengah masyarakat kerap terjadi perdebatan terkait pilihan politik. Karenanya, khatib punya peran penting untuk menjaga kondusifitas dan persaudaraan,” ungkapnya.

“Jangan terpancing dengan isu-isu yang berpotensi menimbulkan konflik,”sambungnya.

Terakhir dia mengajak umat Islam di Indonesia bersikap dewasa dalam menyikapi hasil demokrasi yang berlangsung tiap lima tahun sekali ini.

“Tunjukkan sikap dewasa di tengah masyarakat. Jangan melakukan Tindakan yang dapat mengancam sendi-sendi kerukunan bangsa dan negara,”tuturnya.

(Khafid Mardiyansyah)