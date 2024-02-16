Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPU Jabar Buka Suara Soal Viral Foto Komeng di Surat Suara DPD RI

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |12:14 WIB
KPU Jabar Buka Suara Soal Viral Foto Komeng di Surat Suara DPD RI
A
A
A

BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat buka suara terkait foto komedian Alfiansyah Komeng dalam surat suara pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republika Indonesia (DPD RI).

Komedian yang kini terjun ke dunia politik itu menarik perhatian masyarakat setelah pose foto nyelenehnya terpampang di surat suara DPD RI hingga akhirnya viral di media sosial (medsos).

Komisioner KPU Jabar Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Pemilih, Hedi Ardhia menjelaskan, foto Komeng di surat suara yang menjadi sorotan warganet sudah menjadi kesepakatan antara KPU dan peserta pemilu. Sehingga, kata Hedi, hal itu tidak menjadi persoalan.

"Sebelum pencetakan sudah aproval dari masing-masing calon," ujar Hedi, Kamis (15/2/2024).

Hedi juga memastikan, pemilihan foto Komeng sendiri tidak menyalahi aturan. KPU sendiri sudah berkoordinasi dengan semua calon untuk memilih foto mana yang akan ditampilkan dalam surat suara.

Menurutnya, bisa jadi penggunaan foto itu merupakan bagian dari strategi marketing calon anggota DPD RI Jabar tersebut.

"Di aturan (KPU) norma tidak ada yang dilanggar," katanya.

Entah berkah dari foto nyeleneh itu atau bukan, namun berdasarkan raihan suara sementara, Komeng kini sukses berada di puncak raihan suara dari total 54 calon anggota DPD RI yang bertarung di Jabar.

Berdasarkan real count KPU Jabar pada Kamis (15/2/2024) hingga pukul 15.47 WIB, Komeng memperoleh hasil suara sementara sebanyak 285.742 suara atau 8.64 persen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemilu 2024 Komeng
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/33/3185991//mudy_taylor-7km3_large.jpg
Komedian Mudy Taylor Meninggal Dunia, Jarwo Kwat hingga Komeng Berduka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/338/3170632//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-l74W_large.jpg
Komeng Ngeluh Jabar Kerap Jadi Kambing Hitam Banjir di Jakarta, Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/33/3168007//adul_dan_komeng-9qHN_large.JPG
Adul Diajari Komeng untuk Tak Serakah: Kalau Acara Lagi Naik, Sudah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/33/3167900//adul_dan_komeng-6ZMC_large.JPG
Adul Pernah Ngambek ke Komeng dan Kabur dari Lokasi Syuting, Gegara Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement