KPU Jabar Buka Suara Soal Viral Foto Komeng di Surat Suara DPD RI

BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat buka suara terkait foto komedian Alfiansyah Komeng dalam surat suara pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republika Indonesia (DPD RI).

Komedian yang kini terjun ke dunia politik itu menarik perhatian masyarakat setelah pose foto nyelenehnya terpampang di surat suara DPD RI hingga akhirnya viral di media sosial (medsos).

Komisioner KPU Jabar Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Pemilih, Hedi Ardhia menjelaskan, foto Komeng di surat suara yang menjadi sorotan warganet sudah menjadi kesepakatan antara KPU dan peserta pemilu. Sehingga, kata Hedi, hal itu tidak menjadi persoalan.

"Sebelum pencetakan sudah aproval dari masing-masing calon," ujar Hedi, Kamis (15/2/2024).

Hedi juga memastikan, pemilihan foto Komeng sendiri tidak menyalahi aturan. KPU sendiri sudah berkoordinasi dengan semua calon untuk memilih foto mana yang akan ditampilkan dalam surat suara.

Menurutnya, bisa jadi penggunaan foto itu merupakan bagian dari strategi marketing calon anggota DPD RI Jabar tersebut.

"Di aturan (KPU) norma tidak ada yang dilanggar," katanya.

Entah berkah dari foto nyeleneh itu atau bukan, namun berdasarkan raihan suara sementara, Komeng kini sukses berada di puncak raihan suara dari total 54 calon anggota DPD RI yang bertarung di Jabar.

Berdasarkan real count KPU Jabar pada Kamis (15/2/2024) hingga pukul 15.47 WIB, Komeng memperoleh hasil suara sementara sebanyak 285.742 suara atau 8.64 persen.