Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bawaslu Sebut 2.413 TPS Berpeluang Digelar Pemungutan Suara Ulang

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |11:41 WIB
Bawaslu Sebut 2.413 TPS Berpeluang Digelar Pemungutan Suara Ulang
A
A
A

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyebut sebanyak 2.413 tempat pemungutan suara (TPS) berpeluang akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa ribuan TPS itu ditemukan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.

"Yang paling kemungkinan akan terjadi PSU adalah kejadian 2.413 TPS yang didapati adanya pemilih mendapatkan hak pilihnya lebih dari satu kali," kata Bagja, dalam jumpa pers bersama di kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (15/2).

"Ini kemungkinan PSU (pemungutan suara ulang) nya besar," ujar dia menegaskan.

Kendati demikian, Bawaslu sampai saat ini masih terus mendalami kebenaran rekomendasi dari panitia pengawas kecamatan (panwascam) dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bawaslu Pilpres 2024 Pemilu 2024
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/337/3158309//ketua_bawaslu_rahmat_bagja-D6ac_large.jpg
Bawaslu Susun Usulan Revisi UU Pemilu, Soroti Sengketa hingga Hoaks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141664//alasan_kpu_naik_jet_pribadi_pada_pemilu_2024_transportasi_reguler_tak_mampu-uvSP_large.jpg
Alasan KPU Naik Jet Pribadi pada Pemilu 2024: Transportasi Reguler Tak Mampu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement