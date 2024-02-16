Bawaslu Sebut 2.413 TPS Berpeluang Digelar Pemungutan Suara Ulang

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyebut sebanyak 2.413 tempat pemungutan suara (TPS) berpeluang akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa ribuan TPS itu ditemukan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.

"Yang paling kemungkinan akan terjadi PSU adalah kejadian 2.413 TPS yang didapati adanya pemilih mendapatkan hak pilihnya lebih dari satu kali," kata Bagja, dalam jumpa pers bersama di kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (15/2).

"Ini kemungkinan PSU (pemungutan suara ulang) nya besar," ujar dia menegaskan.

Kendati demikian, Bawaslu sampai saat ini masih terus mendalami kebenaran rekomendasi dari panitia pengawas kecamatan (panwascam) dan Bawaslu Kabupaten/Kota.