INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Real Count KPU Luar Negeri 38.50% Suara Masuk: Ganjar 37.77%, Anies 31.56%, Prabowo 30.67%

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |13:06 WIB
Real Count KPU Luar Negeri 38.50% Suara Masuk: Ganjar 37.77%, Anies 31.56%, Prabowo 30.67%
Foto: KPU.go.id
JAKARTA - Pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD unggul di daerah pemilihan (dapil) luar negeri. Data ini merupakan hasil real count Pilpres 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat 16 Februari 2024, pukul 11.00 WIB.

Berdasarkan data yang diperoleh dari laman resmi KPU, di daerah pemilihan luar negeri progres suara yang masuk sebanyak 1.184 dari 3.075 Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau baru 38.50%.

Jika dilihat secara rinci, maka pasangan calon presiden dan wakil presiden 03 yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapatkan perolehan suara dari dapil luar negeri sebanyak 435.617 suara atau 37.77%.

Kemudian, disusul pasangan capres 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di posisi dua dengan perolehan 364.087 suara atau 31.56% dari total suara di dapil luar negeri.

Selanjutnya, pasangan capres 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di posisi tiga dengan perolehan sebanyak 353.768 suara atau sekitar 30.67% dari total suara dari TPS luar negeri.

(Khafid Mardiyansyah)

      
