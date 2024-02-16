Salah Konversi Suara di Sirekap, KPU: Tidak Ada Niat Manipulasi Hasil Pemilu 2024

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asya'ri menegaskan, tidak ada niat dan tindakan dari pihak penyelenggara Pemilu untuk melakukan manipulasi perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2024.

Hal ini dikatakan Hasyim menyusul ditemukan menggelembungnya angka perolehan suara dalam aplikasi sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) dengan dokumen C. Hasil yang di foto petugas KPPS di TPS.

"Tidak ada niat dan tindakan KPU beserta penyelenggara Pemilu untuk melakukan 'Manipulasi Suara' hasil perolehan suara per TPS hasil unggah Form C.Hasil TPS dalam Sirekap," tulis Hasyim dalam keterangannya yang dikutip Jumat (16/2/2024).