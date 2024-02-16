Kenapa Nyi Roro Kidul Diusir oleh Ayahnya dari Kerajaan?

JAKARTA - Mengulik alasan kenapa Nyi Roro Kidul diusir oleh ayahnya dari kerajaan? Adapun Nyi Roro Kidul adalah sosok supranatural dari cerita rakyat Indonesia. Ia dipercaya menguasai Laut Selatan dalam mitos Sunda dan Jawa.

Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang mengisi alam kehidupan sebagai dewi padi dan dewi alam yang lain. Sedangkan Nyi Roro Kidul mulanya merupakan putri Kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinnya.

Lantas kenapa Nyi Roro Kidul diusir oleh ayahnya dari kerajaan?

Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa Nyi Roro Kidul merupakan putri dari Prabu Siliwangi IV yang bernama Putri Kadita. Semasa hidup, Putri Kadita sempat diperlakukan tidak baik oleh Dewi Mutiara, istri baru sang ayah.

Hingga akhirnya Putri Kadita diusir dari istana karena mengalami penyakit kulit yang parah ulah dari dukun yang disewa oleh Dewi Mutiara.

Kandita pergi berkelana sendirian tanpa tujuan dan hampir tidak dapat menangis lagi. Ia tidak dendam kepada ibu tirinya, melainkan meminta agar Sanghyang Kersa mendampinginya dalam menanggung penderitaan. Hampir tujuh hari dan tujuh malam, akhirnya ia tiba di Samudra Selatan. Air samudra itu bersih dan jernih, tidak seperti samudra lain yang berwarna biru atau hijau.