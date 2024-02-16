Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kelakar Komeng soal Fotonya di Surat Suara: Tadinya Gak Pernah Lihat Tuyul, Sekarang Lihat

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |15:15 WIB
Kelakar Komeng soal Fotonya di Surat Suara: Tadinya Gak Pernah Lihat Tuyul, Sekarang Lihat
A
A
A

JAKARTA - Calon Legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Barat Alfiansyah Bustami Komeng atau yang akrab disapa Komeng mengaku sejak awal tidak terlalu berambisi masuk menjadi anggota DPD.

“Enggak saya memang tidak terlalu ambisi pada awalnya. Maksudnya biasanya ajalah,” ujar Komeng di Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Diketahui, dari tabulasi real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) per Jumat, 16 Februari 2024, pukul 14.31 WIB, Komeng berhasil mendapatkan 990.222 suara atau 11.39% dari total jumlah suara di Jawa barat.

Bahkan, Komeng tidak begitu berharap bisa terpilih menjadi Caleg DPD dari Jabar. “Makanya saya tidak, ya sudah lah masuk alhamdulillah, enggak alhamdulillah, gitu. Saya juga enggak tahu.”

Dia mengatakan tetap melaksanakan aktivitas seperti biasanya seperti syuting. “Ya sudah saya sibuk syuting kayak gini.”

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemilu 2024 DPD Komeng
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/33/3185991//mudy_taylor-7km3_large.jpg
Komedian Mudy Taylor Meninggal Dunia, Jarwo Kwat hingga Komeng Berduka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181207//dpd-xDS6_large.jpg
Jaring Anak Muda, Ketua DPD Genjot Asta Cita Presiden Prabowo di Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/16/3180511//sena_asn_digital_dpd_ri-26Jw_large.jpg
Viral VTuber Sena ASN Digital Buatan DPD RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178866//dpd_ri-wfPQ_large.jpg
Ketua DPD Minta Akhiri Kegaduhan Polemik TKD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177269//dpd_ri-ubG0_large.jpg
DPD RI Minta Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tidak Membebani Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174347//dpd_ri-Ihzk_large.jpg
Lepas Kontingen Pornas Korpri, Sekjen DPD RI: Tunjukkan Semangat Juang!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement