Kelakar Komeng soal Fotonya di Surat Suara: Tadinya Gak Pernah Lihat Tuyul, Sekarang Lihat

JAKARTA - Calon Legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Barat Alfiansyah Bustami Komeng atau yang akrab disapa Komeng mengaku sejak awal tidak terlalu berambisi masuk menjadi anggota DPD.

“Enggak saya memang tidak terlalu ambisi pada awalnya. Maksudnya biasanya ajalah,” ujar Komeng di Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Diketahui, dari tabulasi real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) per Jumat, 16 Februari 2024, pukul 14.31 WIB, Komeng berhasil mendapatkan 990.222 suara atau 11.39% dari total jumlah suara di Jawa barat.

Bahkan, Komeng tidak begitu berharap bisa terpilih menjadi Caleg DPD dari Jabar. “Makanya saya tidak, ya sudah lah masuk alhamdulillah, enggak alhamdulillah, gitu. Saya juga enggak tahu.”

Dia mengatakan tetap melaksanakan aktivitas seperti biasanya seperti syuting. “Ya sudah saya sibuk syuting kayak gini.”