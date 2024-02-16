Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bakal Lolos ke Senayan, Komeng Ingin Perjuangkan 27 September Jadi Hari Komedi

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |15:32 WIB
Bakal Lolos ke Senayan, Komeng Ingin Perjuangkan 27 September Jadi Hari Komedi
A
A
A

JAKARTA - Calon Legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Barat Alfiansyah Bustami Komeng atau yang akrab disapa Komeng diprediksi bakal lolos ke Senayan.

Komeng pun ingin memperjuangkan agar hari lahir Bing Slamet yakni 27 September bisa menjadi Hari Komedi. “Saya minta hari lahirnya Bing Slamet 27 September (untuk jadi hari Komedi),” ujar Komeng di Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Meskipun negara belum mengesahkan hari komedi, Komeng mengatakan setiap tanggal 27 September selalu diperingati sebagai hari komedi khususnya oleh para Persatuan Seniman Komedi Indonesia (PaSKI).

“Makanya walaupun negara belum menentukan, kita-kita sih setiap 27 September sudah (mengucapkan) selamat hari komedi. Itu sih awalnya,” katanya.

Komeng saat ini telah mendapatkan suara tertinggi di Dapil Jawa Barat untuk DPD. Menurut tabulasi real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) per Jumat, 16 Februari 2024, pukul 14.31 WIB, Komeng berhasil mendapatkan 990.222 suara atau 11.39% dari total jumlah suara di Jawa barat.

Komeng kembali menegaskan dirinya maju menjadi Caleg DPD hanya ingin agar ada hari komedi. “Awalnya aja, saya tuh sebenarnya tujuannya, saya pengen hari komedi ada, awalnya itu. Hari musik ada, hari film ada. Sampai tetangga saya, hari sabarno, hari mukti ada,” kata Komeng yang selalu menyelipkan komedi di setiap jawabannya.

