HOME NEWS NASIONAL

Pilih Maju Jadi Senator DPD RI, Komeng Tak Mau Ketergantungan dengan Partai

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |16:11 WIB
Pilih Maju Jadi Senator DPD RI, Komeng Tak Mau Ketergantungan dengan Partai
A
A
A

JAKARTA - Komedian Alfiansyah Komeng akhirnya mengungkap alasan mengapa dirinya memilih untuk maju menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Hal ini diungkapkan ketika disinggung alasan mengapa dia tak seperti publik figur atau artis lainnya yang memilih maju sebagai calon legislatif DPR RI maupun DPRD tingkat Provinsi hingga tingkat DPRD Kabupaten/Kota.

"Kalo DPD kan nggak ketergantungan saya lihat," kata Komeng di Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Menurut Komeng, jika dirinya maju dalam pemilihan legislatif (Pileg) baik DPR maupun DPRD, dia harus masuk ke dalam partai politik untuk menjadi kendaraannya dalam Pemilu.

Sementara, Komeng mengaku hingga saat ini dirinya belum mengerti bagaimana ruang lingkup kepartaian tersebut.

"Ya saya nggak ngerti aja berpartai, seperti apa masuk partai. Paling enggak kan sebenarnya harus mengetahui dulu gitu,' ujarnya.

