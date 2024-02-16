Bawaslu Dorong Pemerintah Kota Kabupaten Berikan Santunan untuk Petugas KPPS yang Meninggal

JAKARTA - Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja meminta untuk para korban petugas KPPS yang meninggal di sejumlah daerah Indonesia agar mendapat prosesi pemakaman yang baik maupun santunan.

Seperti diketahui, pada pemilu 2024 ini juga terdapat para petugas KPPS yang kehilangan nyawa akibat terlalu kelelahan menghitung surat suara pada pemilu 2024.

"Kami perintahkan untuk mengurus proses baik proses pemakaman maupun santunan," kata Bagja kepada wartawan di Kantor Bawaslu RI, Jumat (16/2/2024).

Bagja menegaskan, Pemerintah setempat harus menyediakan tim yang mengurus soal kematian dari para petugas KPPS, mulai dari kepengurusan pemakamannya hingga santunannya.

"Jadi ada juga yang kita juga harus mengurus hal-hal demikian. Dan ada juga bantuan dari Pemerintah Kota dan juga teman-teman kepolisian membantu dalam pengurusan jenazah dan lain-lain," ucap Bagja.

"Kami berterima kasih kepada semua pihak yang membantu keluarga penyelenggara pemilu dalam melakukan proses-proses," pungkasnya.

Sebelumnya, Seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Jakarta Pusat meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan tunggal saat akam mengantarkan logistik dari Kelurahan Kebon Kacang ke Gelanggang Olahraga (GOR) Tanah Abang.

"Kami baru saja mendapat kabar duka. Seorang petugas KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) meninggal dunia karena kecelakaan," kata Ketua KPU Kota Jakarta Pusat Efniadiansyah di Jakarta, Kamis, (15/2/2024).