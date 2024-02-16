Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

35 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Nama-namanya

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |19:24 WIB
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menerima laporan korps kenaikan pangkat 35 pati TNI di Mabes TNI, Jakarta (Foto: Puspen TNI)
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menerima laporan korps kenaikan pangkat 35 Perwira Tinggi (Pati) TNI di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (16/2/2024).

Kenaikan pangkat 35 Pati TNI tertuang dalam surat perintah Panglima TNI nomor sprin 220/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 dengan komposisi 20 Pati TNI AD, 11 Pati TNI AL dan 4 Pati TNI AU.

20 Pati TNI AD yaitu Mayjen TNI Arief Gajah Mada, S.E., M.M. (Aspers Kasad), Mayjen TNI Yusri Nuryanto, S.I.P. (Danpuspom TNI), Mayjen TNI Dr. Jati Bambang P., S.I.P., M.A.P. (Warek Bid. Keuangan dan Umum Unhan), Mayjen TNI Adrianus Suryo Agung Nugroho, S.Sos, M.Tr (Han) (Staf Ahli Bid. Ideologi dan Politik BIN), Mayjen TNI Dr. dr. Moh. Arif Hariyanto, Sp.B., FICS. (Waka RSPAD Gatot Soebroto), Brigjen TNI Sanggam David M.

Tampubolon, S.Sos. (Karo Ortala Setjen Kemhan), Brigjen TNI Afson Riswandi Sirait, S.E. (Kapuslitbang Sumdahan Balitbang Kemhan), Brigjen TNI Heriyanta Imanuel Sembiring, S.I.P., M.Si. (Bandep Ur. Informasi dan Pengolahan Data pada Deputi Bid. Sistem Nasional Setjen Wantannas), Brigjen TNI Dr. Rudy Mohamad Ramadhan, S.I.P., M.Si. (Kapoksahli Bais TNI), Brigjen TNI Ida Bagus Ketut Surya W., S.E. (Danrem 163/WSA Denpasar Kodam IX/Udy).

Brigjen TNI dr. Dwi Edi Wahono, Sp.P.D., KG-H., M.H. (Dokter Ahli Bid. Cellcure RSPAD Gatot Soebroto), Brigjen TNI dr. Bima Wisnu Nugroho, Sp.THT., M.Kes. (Dirprofnakes RSPAD Gatot Soebroto), Brigjen TNI Ramli, S.E. (Kapoksahli Pangdam V/Brw), Brigjen TNI Wahyu Marhaendro, S.Sos., M.Hum. (Kapoksahli Pangdam XII/Tpr), Brigjen TNI Jamaludin, S.H. (Dankorsis Seskoad), Brigjen TNI Pontjo Wasono KP., S.H. (Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polhukam).

Brigjen TNI Kun Wardana, S.Sos. (Sekretaris Deputi Bid. Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam), Brigjen TNI Heri Prakosa Ponco Wibowo (Pa Sahli Tk. II Wassus Sahli Bid. Wassus dan LH Panglima TNI), Brigjen TNI Sugiyono (Kapoksahli Pangdam III/Slw), Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes, S.E., M.M. (Danrem 161/WS (Kupang) Kodam IX/Udy), Brigjen TNI Achmad Daeng Leo, S.H. (Irlat Itjen TNI).

Halaman:
1 2
      
