HOME NEWS NASIONAL

Sebelum Nyalon Senator, Komeng Ngaku Banyak Tawaran Gabung Partai Politik

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |19:33 WIB
Sebelum Nyalon Senator, Komeng Ngaku Banyak Tawaran Gabung Partai Politik
Pelawak Komeng (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Pelawak senior Alfiansyah Bustami atau Komeng mengaku ada banyak partai politik (parpol) yang mengajak bergabung sebelum dirinya memutuskan maju sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk daerah pemilihan Jawa Barat di Pemilu 2024.

“Partai-partai ada menawarkan pada saya untuk menjadi anggota partainya, tapi waktu itu belum tertarik dan sampai sekarang juga belum sih,” kata Komeng di Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Komeng mengaku saat ini masih berada di jalur independen terlebih dahulu. Dia pun tidak mengetahui kedepannya apakah dirinya akan bergabung dengan partai politik atau tidak. “Tapi nggak tahu untuk kesananya, untuk bergabung dengan Partai. Makanya saya coba dulu tanpa dengan partai.”

Lebih lanjut, Komeng mengaku sejak awal tidak terlalu berambisi masuk menjadi anggota DPD atau senator. Bahkan, dia tidak begitu berharap bisa terpilih menjadi caleg DPR dari Jabar.

