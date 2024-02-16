Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PBNU Aktifkan Kembali 63 Fungsionaris yang Jadi Tim Pemenangan Capres dan Caleg di Pemilu 2024

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |19:44 WIB
PBNU Aktifkan Kembali 63 Fungsionaris yang Jadi Tim Pemenangan Capres dan Caleg di Pemilu 2024
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf memberi keterangan pers (Foto: MPI/Widya)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan bahwa pihaknya telah mengaktifkan kembali 63 fungsionaris PBNU yang sempat menjadi tim pemenangan capres-cawapres dan calon legislatif di Pemilu 2024.

Diketahui sebanyak 63 nama fungsionaris dari jajaran Pengurus Harian dan Pleno PBNU berdasarkan Surat Keputusan Nomor 285/PB.01/A.II.01.08/99/01/2024.

Penonaktifan fungsionaris PBNU itu terhitung sejak tanggal penetapan oleh lembaga yang berwenang, sampai dengan selesainya proses pemilu 2024.

 BACA JUGA:

"Saya kira pada beberapa waktu yang lalu kami sudah umumkan bahwa ada 63 personel PBNU yang terlibat di dalam kontestasi sebagai tim sukses, sebagai juru kampanye maupun sebagai caleg dan semuanya kami nonaktifkan sementara,"ucap Gus Yahya kepada wartawan di Kantor PBNU, Kramat Jati, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).

Halaman:
1 2 3
      
