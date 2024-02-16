Pengurus Yayasan Yatim Piatu di Pasar Minggu Doakan Kemajuan MNC Vision Networks-MNC Peduli

PT MNC Vision Networks dan MNC Peduli menyerahkan bantuan donasi di Yayasan Yatim Piatu Al Mukhlisin Athamrin, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (Foto: MPI/Ari)

JAKARTA - PT MNC Vision Networks Tbk bersama MNC Peduli menyerahkan donasi kepada anak-anak yatim di Yayasan Yatim Piatu Al Mukhlisin Athamrin, Jalan H. Umaidi Rawa Bambu II, Nomor 50, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (16/2/2024) sore. Pengurus Yayasan pun mendoakan kemajuan untuk MNC Vision Networks-MNC Peduli.

"Harapannya untuk MNC Vision Network-MNC Peduli maju, maju, dan maju terus sehingga ke depannya semoga bisa gabung lagi ke Yayasan Al Mukhlisin," ujar Bendahara Yayasan Yatim Piatu Al Mukhlisin Athamrin, Apriyanti pada wartawan, Jumat (16/2/2024).

Menurutnya, kehadiran MNC Vision Networks-MNC Peduli di tengah-tengah anak-anak yatim piatu itu membuat kebahagiaan pada anak-anak. Apalagi, MNC Vision Networks-MNC Peduli juga memberikan bantuan yang bisa bermanfaat bagi kebutuhan sehari-hari puluhan anak-anak yatim piatu di Yayasan Yatim Piatu Al Mukhlisin.

"Sangat terbantu sekali atas kehadiran MNC Vision Networks-MNC Peduli, membantu yayasan kami, khususnya anak-anak," tuturnya.

Dia menerangkan, sejatinya ada puluhan anak-anak yatim piatu dan sebanyak 10 orang tenaga pengajar di yayasan yang berdiri sejak tanggal 14 Januari 1989 silam itu. Bantuan dari MNC Vision Networks-MNC Peduli, khususnya kebutuhan pengajar dan alat tulis siswa dinilai sangat berharga demi menjalankan aktivitas harian belajar-mengajar pengajar dan anak-anak.

"Dipergunakan, biasanya kan hari Jumat ada bagi-bagi sembako kan ke anak-anak, nah ini (bantuan) kita bagikan ke mereka," katanya.