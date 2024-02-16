Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pengurus Yayasan Yatim Piatu di Pasar Minggu Doakan Kemajuan MNC Vision Networks-MNC Peduli

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |20:16 WIB
Pengurus Yayasan Yatim Piatu di Pasar Minggu Doakan Kemajuan MNC Vision Networks-MNC Peduli
PT MNC Vision Networks dan MNC Peduli menyerahkan bantuan donasi di Yayasan Yatim Piatu Al Mukhlisin Athamrin, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (Foto: MPI/Ari)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Vision Networks Tbk bersama MNC Peduli menyerahkan donasi kepada anak-anak yatim di Yayasan Yatim Piatu Al Mukhlisin Athamrin, Jalan H. Umaidi Rawa Bambu II, Nomor 50, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (16/2/2024) sore. Pengurus Yayasan pun mendoakan kemajuan untuk MNC Vision Networks-MNC Peduli.

"Harapannya untuk MNC Vision Network-MNC Peduli maju, maju, dan maju terus sehingga ke depannya semoga bisa gabung lagi ke Yayasan Al Mukhlisin," ujar Bendahara Yayasan Yatim Piatu Al Mukhlisin Athamrin, Apriyanti pada wartawan, Jumat (16/2/2024).

Menurutnya, kehadiran MNC Vision Networks-MNC Peduli di tengah-tengah anak-anak yatim piatu itu membuat kebahagiaan pada anak-anak. Apalagi, MNC Vision Networks-MNC Peduli juga memberikan bantuan yang bisa bermanfaat bagi kebutuhan sehari-hari puluhan anak-anak yatim piatu di Yayasan Yatim Piatu Al Mukhlisin.

 BACA JUGA:

"Sangat terbantu sekali atas kehadiran MNC Vision Networks-MNC Peduli, membantu yayasan kami, khususnya anak-anak," tuturnya.

Dia menerangkan, sejatinya ada puluhan anak-anak yatim piatu dan sebanyak 10 orang tenaga pengajar di yayasan yang berdiri sejak tanggal 14 Januari 1989 silam itu. Bantuan dari MNC Vision Networks-MNC Peduli, khususnya kebutuhan pengajar dan alat tulis siswa dinilai sangat berharga demi menjalankan aktivitas harian belajar-mengajar pengajar dan anak-anak.

"Dipergunakan, biasanya kan hari Jumat ada bagi-bagi sembako kan ke anak-anak, nah ini (bantuan) kita bagikan ke mereka," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186460/mnc_peduli_didukung_dulux_wujudkan_sekolah_hijau_di_sukabumi-OhoE_large.jpeg
MNC Peduli Didukung Dulux Wujudkan Sekolah Hijau di Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/340/3183221/mnc_peduli-yzJN_large.jpg
HUT Ke-36 MNC Group, MNC Peduli Bantu Perbaikan Kantor SDN Babakan Kencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183204/mnc_peduli-nyJV_large.jpg
Edukasi Memasak Sehat bagi Ibu-Ibu, Chef: Biar Suami dan Anak Betah Makan di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183189/mnc_peduli-0LYe_large.jpg
HUT Ke-36 MNC Group, MNC Peduli Gelar Edukasi dan Masak Makanan Sehat Bergizi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177683/mnc_peduli-ije6_large.jpg
Cerita Penerima Manfaat Operasi Bibir Sumbing Gratis MNC Peduli, Kembali Tumbuhkan Rasa Percaya Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/338/3163918/mnc_peduli-qLwE_large.jpg
Rayakan HUT ke-80 RI, MNC Peduli Ajak Anak SDN Menteng 01 Tanamkan Semangat Kebangsaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement