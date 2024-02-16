Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pesawat Asia One Ditembak KKB di Beoga Papua Tengah, Pilot dan Penumpang Selamat

Ismet Humaedi , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |20:29 WIB
Pesawat Asia One Ditembak KKB di Beoga Papua Tengah, Pilot dan Penumpang Selamat
Ilustrasi pesawat (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pesawat Cessna Grand Caravan registrasi PK-LTF milik PT Asian One Air ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam penerbangan rute Timika–Beoga, Papua Tengah, Jumat (16/2/2024) pagi. Tak ada korban jiwa dalam penembakan tersebut.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa ada 9 penumpang dalam pesawat itu saat terjadi penembakan.

“Kami pastikan semua penumpang dan pilot dalam keadaan selamat. Namun pada area cargo pod section D sebelah kanan terdapat lubang bekas tembakan yang menembus ke floor pesawat,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Udara, M. Kristi Endah Murni di Jakarta.

