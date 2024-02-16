Gerindra Akui Sudah Jalin Komunikasi dengan Partai Koalisi AMIN dan Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah menjalin komunikasi tahap awal dengan partai-partai pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pasca-pemungutan suara Pilpres 2024.

Hal tersebut disampaikan Muzani merujuk pada pernyataan capres diusung KIM Prabowo Subianto saat orasi kemenangan Pilpres 2024 versi quick count di Istora Senayan bahwa akan merangkul pihak-pihak partai yang menjadi koalisi 01 dan juga 03.

"Komunikasi kami dengan partai-partai di luar koalisi sudah mulai terjalin, meskipun baru tahap awal dan komunikasi itu insya Allah akan terus kita lakukan dengan teman-teman yang ada di pihak 01 dan 03," kata Muzani di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).

"Pak Prabowo juga meminta kepada kami untuk terus berkomunikasi dengan para pemimpin partai politik dan kekuatan-kekuatan yang kemarin tidak mendukung beliau," tambahnya.