Syarikat Islam Terima Izin Pembentukan LAZ, Hamdan Zoelva: Untuk Kepentingan Umat

JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyerahkan rekomendasi izin pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala nasional kepada Pimpinan Pusat Syarikat Islam (PP SI) di kantor Baznas RI di Jakarta.

Acara penyerahan rekomendasi dan penandatanganan pakta integritas lembaga amil zakat Syarikat Islam di gedung Baznas ini dipimpin langsung oleh Ketua Baznas RI, Noor Achmad dan pimpinan Baznas lainnya seperti, Zainulbahar Noor.

Presiden Laznah Tanfiziyah PPSI Hamdan Zoelva mengatakan, Syarikat Islam merupakan salah satu organisasi tertua di Indonesia.

"Syarikat Islam meskipun organisasi yang sudah lama berdiri sejak zaman kolonial sebagai organisasi perjuangan,” ujar Hamdan Zoelva di Jakarta, Jumat (16/2/2024).

“Tapi merasa penting untuk mengembangkan dan mengelola lembaga amil zakat secara modern untuk kepentingan kaum Syarikat Islam dan umat Islam pada umumnya,"tutup mantan Ketua MK tersebut.

Nampak hadir dari pihak Syarikat Islam sejumlah pengurus antara lain Presiden Laznah Tanfiziyah PPSI Hamdan Zoelva, Sekjen PP SI Ferry juliantono, David Chalik, Wakil Sekjen Yudhi Irsadi dan Syafrudin Yosan.

(Fahmi Firdaus )