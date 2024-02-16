Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anies soal Jokowi Ucap Selamat ke Prabowo-Gibran : Biar Masyarakat yang Menilai

Muhammad Farhan , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |21:42 WIB
Anies soal Jokowi Ucap Selamat ke Prabowo-Gibran : Biar Masyarakat yang Menilai
Anies Baswedan (Foto: MPI/Farhan)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang menang Pilpres 2024 versi hitung cepat atau quick count berbagai lembaga survei. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menanggapi pernyataan Jokowi yang mengucapkan selamat tanpa menunggu hasil resmi dari KPU.

"Ya biar masyarakat saja yang menilai," kata Anies sembari tersenyum saat menjawab wartawan selepas Salat Jum'at di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, Jumat (16/2/2024).

 BACA JUGA:

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan, seluruh masyarakat harus bersabar terlebih dahulu atas apapun yang menjadi hasil dari Pemilu 2024 yang baru saja dilangsungkan tahapan pemungutan suara pada Rabu 14 Februari 2024. Bagi Anies, apabila pemilu dilaksanakan dengan baik maka akan mudah diterima dengan baik pula.

Halaman:
1 2
      
