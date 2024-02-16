Real Count KPU 62.65% Suara Masuk: Prabowo-Gibran 57.35%, Anies-Gus Imin 24.69%, Ganjar-Mahfud 17.95%

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih memproses perhitungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dari data website pemilu2024.kpu.go.id, pada Jumat, 16 Februari 2024, pukul 22.01 WIB, suara yang masuk sebesar 62,65% atau 515.796 dari 823.236 Tempat Pemilihan Suara (TPS) di seluruh Indonesia.

Dari data real count KPU khususnya untuk pemilihan presiden (Pilpres), pasangan calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto dan Calon Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka unggul. Pasangan nomor urut 2 itu unggul dengan perolehan sementara sebanyak 57.35% suara atau 41,300,098 pemilih.

Sementara itu, pasangan Capres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di posisi dua. Pasangan nomor urut 1 itu memperoleh sebanyak 24.69% suara atau 17,782,238 pemilih.

Di posisi tiga, pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memperoleh 17.95% suara. Pasangan nomor urut 3 itu mendapatkan 12,925,988 suara pemilih.

Diketahui, real count merupakan proses rekapitulasi hasil suara resmi yang dilakukan oleh KPU dan proses ini melibatkan seluruh TPS di Indonesia. Proses real count yakni dengan pengumpulan data riil hasil C1 dalam bentuk tabulasi dari seluruh TPS.