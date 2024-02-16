Eks Ketua KPU Sebut Sirekap Meresahkan Meski Tak Jadi Hasil Resmi Pemilu

JAKARTA - Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra menyebut, aplikasi resmi Sirekap milik KPU membuat masyarakat resah. Hal itu meskipun aplikasi itu tidak dijadikan acuan untuk menghitung Pemilu.

"Sesungguhnya yang digunakan adalah sebetulnya rekap manual untuk dijadikan hasil resmi. Tetapi memang ini meresahkan," kata Ilham kepada iNews Media Group, Jumat (16/2/2024).

Sebab, kata dia, hingga saat ini masyarakat belum mengetahui di mana kesalahan itu berada. Alih-alih membuat masyarakat mengetahui proses dan rekapitulasi penghitungan suara, Sirekap justru membuat masyarakat curiga.

"Masyarakat tidak tahu kemudian apa kesalahan sesungguhnya yang terjadi. Ini yang membuat masalah curiga resah dan sebagainya," jelasnya.

Ilham pun meminta agar KPU mampu menjelaskan permasalahan terkait aplikasi Sirekap. Menurutnya KPU harus bisa menunjukkan profesionalitasnya sebagai lembaga atu institusi resmi penyelenggara Pemilu.

"Walaupun ini bukan hasil resmi ini soal profesionalitas harusnya lembaga resmi menyampaikan informasi yang valid tapi ini yang terjadi harapan masyarakat jadi down terhadap keterbukaan informasi ini kok berbed jauh," tutupnya.

(Awaludin)