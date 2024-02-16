Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bawaslu Bekasi Terima Laporan Surat Suara Sudah Tercoblos di 2 TPS, Begini Kronologinya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |10:06 WIB
Bawaslu Bekasi Terima Laporan Surat Suara Sudah Tercoblos di 2 TPS, Begini Kronologinya
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

BEKASI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi mendapatkan laporan adanya surat suara telah tercoblos sebelum dilakukan pemungutan suara terhadap pemilih. Setidaknya ada dua tempat pemungutan suara (TPS) yang melaporkan adanya surat suara tercoblos.

Kordiv Pencegahan Humas dan Parmas Bawaslu Kota Bekasi Choirunnisa Marzoeki mengatakan, dua TPS itu ialah TPS 36 Kelurahan Jakamulya, Bekasi Selatan dan TPS 33 Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Bekasi Timur. Masing-masing TPS itu terdeteksi satu kertas suaranya telah tercoblos.

"Dua-duanya terkait dengan surat suara yang sudah diterima oleh pemilih itu sudah tercoblos surat suara pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Kalau yang di Jakamulya nomor 2, di Bekasi Timur Sepanjangjaya itu nomor 1 yang sudah tercoblos," katanya dikutip Jumat (16/2/2024).

Di Jakamulya, surat suara yang tercoblos itu ditemukan saat anggota KPPS menyambangi rumah pemilih lantaran pemilih tidak mampu berjalan ke TPS. Saat pemilih mendapatkan kertas suara, didapat kertas suara itu telah tercoblos.

Meski demikian, ia memastikan bahwa surat suara yang telah tercoblos tidak sah. Adapun, pemilih langsung diberikan kertas suara pengganti.

"Itu yang antar ada ketua KPPS, ada anggota KPPS ada pengawas TPS dan ada saksi dari peserta pemilu. Jadi diantar, pas dibuka itu kertas suara presiden-wakil presiden sudah tercoblos. Makanya langsung diganti surat suaranya, dihari yang sama, itu dianggap surat suara rusak," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
