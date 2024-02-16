Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perempuan Paruh Baya Tewas Terlindas Truk di Cisauk Tangerang

Hambali , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |18:10 WIB
Perempuan Paruh Baya Tewas Terlindas Truk di Cisauk Tangerang
TANGERANG - Seorang perempuan paruh baya tewas usai terlindas truk di dekat Kantor Desa Suradita, Jalan Raya Cisauk Lapan, Suradita, Cisauk, Kabupaten Tangerang, Jumat (16/02/24).

Peristiwa itu terjadi sekira pukul 06.21 WIB. Korban yang diketahui berinisial CR (48) tengah melintas mengendarai sepeda motor matik dari arah utara ke selatan di Jalan Raya Cisauk Lapan.

Begitu melintas di lokasi, diduga korban hendak mendahului seunit truk melalui sisi kanan. Upaya korban gagal, sepeda motornya hilang kendali hingga terjatuh.

"Sesampainya di TKP diduga hendak mendahului kendaraan truk yang belum diketahui identitasnya dari sebelah kanan, namun saudari CR terjatuh dan terlindas ban belakang sebelah kanan," terang Kasubsi Penmas Polres Tangerang Selatan (Tangsel), Ipda Yudi.

