Perempuan Paruh Baya di Bogor Meninggal Dunia Usai Terseret Air Selokan

BOGOR - Perempuan paruh baya berinisial YM (54), meninggal dunia usai terseret arus selokan di wilayah Tamansari, Kabupaten Bogor. Jenazahnya sudah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 14.00 WIB. Awalnya, korban diketahui baru turun dari angkot sepulang kondangan.

"Saat berjalan kaki di jalan setapak tepatnya di samping selokan korban terpeleset dan langsung terseret masuk ke dalam selokan kondisi air yang sedang meluap karena hujan," kata Adam dalam keterangannya, Jumat (16/2/2024).

Saksi mata pedagang jajanan di sekitar lokasi sempat memberikan pertolongan. Tetapi, karena arus selokan yang kuat saksi meminta bantuan warga lainnya.

"Korban dapat dievakuasi setelah terbawa arus 100 meter dari titik awal kejadian. Korban terevakuasi tepat di depan rumah korban sendiri," jelasnya.