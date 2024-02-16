Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perempuan Paruh Baya di Bogor Meninggal Dunia Usai Terseret Air Selokan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |20:05 WIB
Perempuan Paruh Baya di Bogor Meninggal Dunia Usai Terseret Air Selokan
TKP perempuan terseret selokan. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

BOGOR - Perempuan paruh baya berinisial YM (54), meninggal dunia usai terseret arus selokan di wilayah Tamansari, Kabupaten Bogor. Jenazahnya sudah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 14.00 WIB. Awalnya, korban diketahui baru turun dari angkot sepulang kondangan.

 BACA JUGA:

"Saat berjalan kaki di jalan setapak tepatnya di samping selokan korban terpeleset dan langsung terseret masuk ke dalam selokan kondisi air yang sedang meluap karena hujan," kata Adam dalam keterangannya, Jumat (16/2/2024).

Saksi mata pedagang jajanan di sekitar lokasi sempat memberikan pertolongan. Tetapi, karena arus selokan yang kuat saksi meminta bantuan warga lainnya.

BACA JUGA:

Geger! Warga Bandung Temukan Mayat saat Bersih-Bersih TPS di Bandung 

"Korban dapat dievakuasi setelah terbawa arus 100 meter dari titik awal kejadian. Korban terevakuasi tepat di depan rumah korban sendiri," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/338/3169461/tim_sar-ur0X_large.jpg
Tim SAR Gabungan Masih Mencari Penarik Perahu yang Tenggelam di Cilincing Saat Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/340/3031069/kru-kapal-asal-rusia-tenggelam-di-selat-malaka-tim-sar-lakukan-pencarian-SMn2WcivTu.jpg
Kru Kapal Asal Rusia Tenggelam di Selat Malaka, Tim SAR Lakukan Pencarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/340/3030100/dua-siswa-smp-di-sumbawa-tewas-terseret-arus-pantai-poto-batu-VcWnKJSxSV.jpg
Dua Siswa SMP di Sumbawa Tewas Terseret Arus Pantai Poto Batu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028462/hari-keempat-pencarian-remaja-palopo-yang-hilang-di-sungai-saddang-toraja-ditemukan-tak-bernyawa-lcKDcBXf4I.jpg
Hari Keempat Pencarian, Remaja Palopo yang Hilang di Sungai Saddang Toraja Ditemukan Tak Bernyawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028370/bocah-10-tahun-tenggelam-di-sungai-kolaka-timur-warga-temukan-pakaian-dan-sandal-AYg9UBGdki.jpg
Bocah 10 Tahun Tenggelam di Sungai Kolaka Timur, Warga Temukan Pakaian dan Sandal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/340/3025435/rafatar-tewas-tenggelam-di-aliran-sungai-belawan-GC8Y9TqfS8.jpg
Rafatar Tewas Tenggelam di Aliran Sungai Belawan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement