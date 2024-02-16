Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria Tewas Dianiaya di Gunung Putri Bogor, Pelaku Berhasil Ditangkap

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |20:24 WIB
Pria Tewas Dianiaya di Gunung Putri Bogor, Pelaku Berhasil Ditangkap
Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BOGOR - Pria berinisial DD (48), meninggal dunia usai menjadi korban penganiayaan di wilayah Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Pelaku pun berhasil ditangkap polisi 12 jam setelah kejadian.

Kapolsek Gunung Putri AKP Didin Komarudin mengatakan peristiwa itu terjadi pukul 02.45 WIB pada Rabu 14 Februari 2024. Didapati laporan adanya korban penganiayaan hingga meninggal dunia.

"Pukul 09.00 WIB, setelah menerima informasi dilakukan pengecekan dan olah TKP," kata Didin dalam keterangannya, Jumat (16/2/2024).

BACA JUGA:

Polisi Selidiki Dugaan Penganiayaan dan Pengurungan ART di Tanjung Duren 

Dari hasil olah TKP, korban diketahui meninggal dunia akibat kekerasan pada bagian kepalanya. Jasad korban langsung dievakuasi oleh polisi ke Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta untuk diotopsi.

"Kekerasan benda tumpul pada bagian kepala," jelasnya.

Sekitar 12 jam kemudian, polisi menangkap pria berinisial ARA (27) sebagai pekerja bangunan karena dicurigai akan melakukan pencurian rumah warga tak jauh dari lokasi penganiayaan. Hasil pemeriksaan, rupanya ARA merupakan pelaku penganiayaan DD.

 BACA JUGA:

"Dilakukan introgasi secara mendalam pelaku mengakui perbuatannya dengan motif ingin menguasai atau mencuri sepeda motor antik yang di simpan di gudang tersebut," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
penganiayaan bogor pembunuhan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement