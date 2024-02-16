Pria Tewas Dianiaya di Gunung Putri Bogor, Pelaku Berhasil Ditangkap

BOGOR - Pria berinisial DD (48), meninggal dunia usai menjadi korban penganiayaan di wilayah Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Pelaku pun berhasil ditangkap polisi 12 jam setelah kejadian.

Kapolsek Gunung Putri AKP Didin Komarudin mengatakan peristiwa itu terjadi pukul 02.45 WIB pada Rabu 14 Februari 2024. Didapati laporan adanya korban penganiayaan hingga meninggal dunia.

"Pukul 09.00 WIB, setelah menerima informasi dilakukan pengecekan dan olah TKP," kata Didin dalam keterangannya, Jumat (16/2/2024).

Dari hasil olah TKP, korban diketahui meninggal dunia akibat kekerasan pada bagian kepalanya. Jasad korban langsung dievakuasi oleh polisi ke Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta untuk diotopsi.

"Kekerasan benda tumpul pada bagian kepala," jelasnya.

Sekitar 12 jam kemudian, polisi menangkap pria berinisial ARA (27) sebagai pekerja bangunan karena dicurigai akan melakukan pencurian rumah warga tak jauh dari lokasi penganiayaan. Hasil pemeriksaan, rupanya ARA merupakan pelaku penganiayaan DD.

"Dilakukan introgasi secara mendalam pelaku mengakui perbuatannya dengan motif ingin menguasai atau mencuri sepeda motor antik yang di simpan di gudang tersebut," ungkapnya.