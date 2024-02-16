Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Usai Bertugas, Anggota KPPS Meninggal Kecelakaan di Klapanunggal Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |21:03 WIB
Usai Bertugas, Anggota KPPS Meninggal Kecelakaan di Klapanunggal Bogor
TKP kecelakaan lalu lintas. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

BOGOR - Pemotor bernama Sihono (46), meninggal dunia usai kecelakaan di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Klapanungg, Kabupaten Bogor. Korban mengembuskan napas terakhirnya di rumah sakit.

Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama mengatakan peristiwa itu terjadi pada Kamis 15 Februari 2024 malam. Awalnya, korban mengendarai motor dari arah Klapanunggal menuju Gunung Putri.

 BACA JUGA:

"Di TKP bergerak ke kanan mendahului truk," kata Rizky dalam keterangannya, Jumat (16/2/2024).

Pada saat bersamaan, korban menghindari pemotor lainnya yang tidak diketahui identitasnya (meninggalkan TKP). Alhasil, motor yang dikendarai oleh korban pun oleng hingga akhirnya terjatuh.

BACA JUGA:

Usai Pencoblosan, Polres Siak Beri Pelayanan Kesehatan ke Petugas KPPS dan Pengamanan 

"Sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas," jelasnya.

Dalam kejadian ini, korban mengalami luka patah tulang pada bagian dan dibawa ke rumah sakit. Nahas, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement