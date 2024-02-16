Usai Bertugas, Anggota KPPS Meninggal Kecelakaan di Klapanunggal Bogor

BOGOR - Pemotor bernama Sihono (46), meninggal dunia usai kecelakaan di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Klapanungg, Kabupaten Bogor. Korban mengembuskan napas terakhirnya di rumah sakit.

Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama mengatakan peristiwa itu terjadi pada Kamis 15 Februari 2024 malam. Awalnya, korban mengendarai motor dari arah Klapanunggal menuju Gunung Putri.

"Di TKP bergerak ke kanan mendahului truk," kata Rizky dalam keterangannya, Jumat (16/2/2024).

Pada saat bersamaan, korban menghindari pemotor lainnya yang tidak diketahui identitasnya (meninggalkan TKP). Alhasil, motor yang dikendarai oleh korban pun oleng hingga akhirnya terjatuh.

"Sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas," jelasnya.

Dalam kejadian ini, korban mengalami luka patah tulang pada bagian dan dibawa ke rumah sakit. Nahas, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia.