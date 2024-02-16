Tebingan di Cijeruk Bogor Longsor, Timpa Sejumlah Rumah Warga

BOGOR - Tebingan di Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor longsor. Hal itu disebabkan hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut.

"Dikarenakan hujan dengan intensitas tinggi sehingga mengakibatkan tebingan yang berada di belakang rumah warga longsor," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam dalam keterangannya, Jumat (16/2/2024).

Adapun peristiwa itu terjadi sekira pukul 14.30 WIB siang tadi. Longsor tersebut pun membuat 4 rumah warga yang berada di Kampung Cijeruk dan Kampung Palasari terdampak kerusakan kategori sedang.

"Tiga rumah mengalami kerusakan tembok jebol pada bagian belakang, kamar mandi dan dapur. Satu rumah atap rumah bagian belakang dan tembok jebol akibat terkena longsoran," ungkap Adam.

Tidak ada ada korban jiwa maupun luka-luka dalam bencana ini. Hanya saja, terdapat 3 Kepala Keluarga (KK) dengan 10 jiwa terpaksa mengungsi sementara.

"Mengungsi ke rumah warga setempat masih di alamat yang sama," tambahnya.