HOME NEWS NASIONAL

Real Count KPU RI 63,51% : Prabowo-Gibran 57,44%, Anies-Gus Imin 24,7%, Ganjar-Mahfud 17,87%

Chindy Aprilia , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |05:08 WIB
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sampai saat ini masih melakukan proses penghitungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menilik dari laman KPU, Sabtu, (17/2/2024) pukul 05.00 WIB, suara yang sudah masuk sebesar 63,51% atau 522.806 dari 823.236 Tempat Pemilihan Suara (TPS) di seluruh Indonesia.

Dari data real count KPU khususnya untuk Pemilihan Presiden (pilpres), pasangan Calon Presiden (capres) Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka unggul. Pasangan nomor urut 2 itu unggul dengan perolehan sementara sebanyak 57,44% suara atau 43.688,269 pemilih.

Sementara itu, pasangan Capres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di posisi dua. Pasangan nomor urut 1 itu memperoleh sebanyak 24,7% suara atau 18.783.827 pemilih.

Sedangkan di posisi tiga, pasangan capres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memperoleh 17,87% suara atau 13.591.117 pemilih.

Untuk diketahui, real count merupakan proses rekapitulasi hasil suara resmi yang dilakukan oleh KPU dan proses ini melibatkan seluruh TPS di Indonesia. Proses real count yakni dengan pengumpulan data secara riil hasil C1 dalam bentuk tabulasi dari seluruh TPS.

