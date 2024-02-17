Real Count KPU RI 63,67% : Anies-Cak Imin 24,7%, Prabowo-Gibran 57,43%, Ganjar-Mahfud 17,86%

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sampai saat ini masih melakukan proses penghitungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menilik dari laman KPU, Sabtu, (17/2/2024) pukul 7.30 WIB, suara yang sudah masuk sebesar 63,67% atau 52.4147 dari 823.236 Tempat Pemilihan Suara (TPS) di seluruh Indonesia.

Dari data real count KPU khususnya untuk Pemilihan Presiden (Pilpres), pasangan Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka unggul. Pasangan nomor urut 2 itu unggul dengan perolehan sementara sebanyak 57,43% suara atau 43.820.467 pemilih.

Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di posisi dua. Pasangan nomor urut 1 itu memperoleh sebanyak 24,7% suara atau 18.848.940 pemilih.

Sedangkan di posisi tiga, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memperoleh 17,86% suara atau 13.627.741 pemilih.