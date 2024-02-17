Real Count KPU di Jateng 79,80% : Anies-Cak Imin 12,88%, Prabowo-Gibran 52,64%, Ganjar-Mahfud 34,48%

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sampai saat ini masih melakukan proses penghitungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di wilayah Jawa Tengah. Menilik dari laman KPU, Sabtu, (17/2/2024) pukul 8.30 WIB, suara yang sudah masuk sebesar 79,80% atau 93.608 dari 117.299 Tempat Pemilihan Suara (TPS).

Dari data real count KPU khususnya untuk Pemilihan Presiden (Pilpres), pasangan Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka unggul. Pasangan nomor urut 2 itu unggul dengan perolehan sementara sebanyak 52,64% suara atau 8.064.255 pemilih.

Sementara pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di posisi paling buncit. Pasangan nomor urut 1 itu memperoleh sebanyak 12,88% suara atau 1.972.919 pemilih.

Sedangkan di posisi tiga, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memperoleh 34,48% suara atau 5.281.419 pemilih.

Untuk diketahui, real count merupakan proses rekapitulasi hasil suara resmi yang dilakukan oleh KPU dan proses ini melibatkan seluruh TPS di Indonesia. Proses real count yakni dengan pengumpulan data secara riil hasil C1 dalam bentuk tabulasi dari seluruh TPS.