Pemilu 2024, Roy Suryo Pertanyakan Sertifikasi Sirekap!

JAKARTA - Pemerhati Telematika, Roy Suryo mempertanyakan kinerja alat bantu perhitungan suara Pemilu 2024 yakni Sirekap. Sebab, katanya, banyak pihak menemukan adanya kendala pada Sirekap dalam menginput data perhitungan suara.

"Namun, apa yang terjadi hari-hari ini memang sangat mengecewakan (kalau tidak disebut sebagai "memalukan"), karena sistem yang termasuk bagian dalam Anggaran Puluhan Trilyun Beaya Pemilu 2024 ini sangat sering bisa (men) salah (kan) Angka manual yang ditulis oleh Petugas dilapangan, misalnya angka 1 (satu) menjadi 4 (empat) atau bahkan "otomatis" menambahkan sendiri angka tersebut secara random menjadi belasan, puluhan, bahkan ratusan di atasnya," kata Roy Suryo dalam keterangannya, Sabtu (17/2/2024) .

Roy mengatakan, secara kronologi, KPU baru merilis aplikasi Sirekap ini pada 22 Januari 2024 alias sekitar sebulan lalu. Aplikasi Sirekap Pemilu 2024, kata Roy, bisa diunduh di PlayStore maupun browser yang akan mengarahkan ke aplikasi di PlayStore tersebut.

Roy pun mempertanyakan uji coba dan sertifikasi penggunaan Sirekap untuk Pemilu 2024. Bahkan, menurut dirinya, Sirekap harus diaudit terlebih dahulu sebelum diluncurkan.

"Masalahnya adalah, Apakah Aplikasi SIREKAP ini sudah benar-benar pernah diuji secara benar sebelum berani digunakan dalam Pemilu 2024 ini? Dengan kata lain apakah SIREKAP sudah memiliki Sertifikasi Layak Teknis dari Institusi yg kompeten, misalnya BRIN atau Pakar-pakar Independen berbagai Kampus ternama di Indonesia ? Bahkan seharusnya sebelum dan sesudah dipakai SIREKAP ini harus diaudit IT Forensic, apalagi banyak kesalahan dan menjadi Trending Topic, karena berani langsung digunakan di Pemilu 2024 yg hasilnya akan menentukan Masa Depan Indonesia ini," kata Roy.

Roy menjelaskan, Sirekap adalah sebuah Sistem yang prinsipnya menggunakan Teknik OCR (Optical Charactet Recognizer) dan OMR (Optical Mark Recognizer) yang sebenarnya bukan hal baru dalam dunia Seleksi Mahasiswa di Kampus.

Bahkan, kata Roy, sebenarnya sejarah penggunaan OCR / OMR sendiri sudah diritis sejak 110 tahun lalu alias lebih dari seabad lalu sejak tahun 1914 ketika seorang Fisikawan Jerman bernama Emanuel Goldberg berhasil mengembangkan mesin pembaca karakter dan mengubahnya menjadi kode telegraf. Mesin inilah yang menjadi cikal bakal dari teknologi OCR / OMR saat ini.

"Jadi publik jangan (seolah-olah) mau dipamerin dgn Teknologi yg prinsipnya sudah lebih dari 11 Dekade yang lalu tersebut, apalagi disebut-sebut sekarang menggunakan AI (Artificial Intelligence) segala, come on, ini Teknologi biasa (baca: sederhana) dan sudah umum dipakai yg biasanya memang sudah canggih, jarang terjadi error sebagaimana yg masif dilaporkan dalam penggunaan SIREKAP hari-hari ini," jelasnya.