Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bisa Picu Konflik, Sekjen Perindo Minta KPU Take Down Sirekap

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |10:13 WIB
Bisa Picu Konflik, Sekjen Perindo Minta KPU Take Down Sirekap
Sekjen Perindo Ahmad Rofiq (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq menegaskan, banyak temuan yang tidak sinkron dalam proses penghitungan suara Pemilu 2024 di aplikasi Sirekap. Bahkan, hal tersebut juga sudah diakui oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI selaku penyelenggara.

"Banyak temuan yang tidak sinkron, dan ini juga diakui oleh KPU sebagai institusi penyelenggara," ujarnya dalam keterangannya, dikutip Sabtu (17/2/2024).

Rofiq meminta agar tidak menimbulkan kecurangan sebaiknya Sirekap perlu ditakedown terlebih dulu oleh KPU. Selain itu, untuk mencegah terjadinya multi tafsir di masyarakat.

"Agar tidak menimbulkan multi tafsir termasuk kecurangan di kalangan masyarakat, parpol dan tim sukses Capres serta para pendukung maka semestinya Sirekap ditake down oleh KPU," ujarnya.

Saat ini, menurut Rofiq, Sirekap dijadikan acuan oleh masyarakat luas. Sehingga, bila sajian data banyak kesalahan maka ini bisa menjadi sumber konflik di akar rumput.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement