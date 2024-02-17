Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komeng Ngaku Foto di Surat Suara yang Viral Bukan Strategi Tarik Pemilih

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |11:38 WIB
Komeng <i>Ngaku</i> Foto di Surat Suara yang Viral Bukan Strategi Tarik Pemilih
Foto Komeng di kertas suara. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Komedian Alfiansyah Komeng angkat bicara terkait banyaknya anggapan di media sosial yang menyebut fotonya di lembar kertas suara merupakan bagian dari strategi dalam menarik pemilih. 

Komeng menegaskan bahwa dirinya hanya ingin tampil beda dari kontestan lainnya saja di lembar kertas suara. Sehingga, hal itu bukanlah bagian dari strateginya. 

 BACA JUGA:

"Orang kan bilang wah strategi marketing apalah, saya nggak ngerti gitu-gitu. Saya kampanye aja nggak ngerti, makanya saya nggak pernah kampanye," kata Komeng di Jakarta, Jumat (16/2/2024). 

Dia menceritakan asal muasal foto itu bisa berada di lembar kertas suara. Mulanya, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jawa Barat menyarankan agar dirinya berpose dengan menggunakan baju adat atau pakaian yang mencirikan dirinya. 

BACA JUGA:

Rincian Gaji yang Didapatkan Komeng Sebagai Anggota DPD 

Kendati demikian, ia tak mengikuti saran tersebut dan memilih jalan praktis untuk mengambil foto wajahnya secara sendiri atau selfie. 

"Foto itu saya foto sendiri sebelum pergi, saya selfie sambil manasin mobil," ujarnya menceritakan. 

Hasil jepretan itu lah yang kemudian diserahkan kepada KPUD. Komeng mengaku bingung lantaran para penyelenggara Pemilu ini justru tertawa melihat fotonya tersebut. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
