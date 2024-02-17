Bantah Hotman Paris, Mensesneg Tegaskan Tidak Ada Menteri yang Mundur

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah pernyataan pengacara Hotman Paris Hutapea yang menyebut bakal ada menteri yang mundur dari kabinet. Menteri tersebut disinyalir merupakan pendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pratikno mengatakan, tidak ada menteri yang diganti hingga saat ini atau menganjukan pengunduran diri. "Tidak ada," kata Pratikno dalam keterangannya, dikutip Sabtu (17/2/2024).

Pratikno memastikan bahwa menteri kabinet saat ini. Ia juga memastikan tidak ada perombakan kabinet atau reshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat ini.

"Tidak ada menteri yang akan diganti," kata Pratikno.

Diketahui, pengacara Hotman Paris mengungkapkan bahwa akan ada menteri yang mengundurkan diri. Meski begitu , Hotman tak menyebut siapa sosok menteri yang akan mundur tersebut.

"Untuk para warga Kopi Johny hari ini bertanya-tanya, apakah benar hari ini bakal ada menteri yang mengundurkan dirinya, yaitu menteri yang dulunya aktif banget mendukung 03 tapi sampai hari ini masih bercokol di kementerian Pak Jokowi. Benar enggak sih bakal dia mundur hari ini?" kata Hotman dalam unggahannya akun Instagram @hotmanparisofficial, Jumat 16 Februari 2024.

(Arief Setyadi )