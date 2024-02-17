Migrant Care Ungkap 70 Ribu WNI di Hong Kong Gagal Nyoblos di TPS

JAKARTA - Direktur Migrant Care, Wahyu Susilo mengungkap sebanyak 70 ribu warga negara Indonesia (WNI) di Hong Kong gagal menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024.

“Di Hong Kong pada awalnya itu 72 ribu pemilih seharusnya memilih melalui TPS, tapi kemudian dialihkan ke semua ke pos dan semua yang mendapatkan jatah untuk memilih di TPS hanya 2,390 orang,” kata Wahyu dalam diskusi ‘Jaga Pemilu’ yang disiarkan melalui Zoom, Sabtu (17/2/2024).

Wahyu mengatakan, adanya perubahan metode dari yang semula pemilihan di TPS menjadi pemungutan suara lewat pos tidak ada pemberitahuan yang masif. “Sehingga mereka (pemilih) tetap datang ke KJRI Hong Kong dan akibatnya mereka tidak mendapatkan hak pilihnya,” ujarnya.

Dari 2.390 pemilih di Hong Kong, kata Wahyu, hanya 753 atau sekitar 25% pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT), sementara ribuan lainnya tidak mendapatkan kesempatan yang sama.

“Sedangkan logistik masih sangat tersedia. Jadi kami melihat ini adalah upaya menghalang-halangi pekerja migran untuk mendapatkan hak pilihnya,” ungkapnya.