Seruan Para Tokoh Agama: Presiden Wajib Berdiri di Tengah dan Adil

JAKARTA - Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (DP BPIP), menyerukan presiden wajib berdiri di tengah dan adil dalam menjaga kedamaian Indonesia.

Hal itu disampaikan Sekretaris Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (DP BPIP), Mayjen TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya, saat memimpin membacakan seruan tokoh lintas agama merespons pelaksanaan Pemilu yang baru saja digelar.

Dalam kesempatan tersebut, dihadiri KH. Marsyudi Syuhud, tokoh agama Islam; Kardinal Mgr. Ignatius Suharyo, tokoh agama Katolik; Pdt. Gomar Gultom, tokoh agama Kristen; Prof. Dr. Philip K. Widjaja, tokoh agama Buddha; Budi Santoso Tanuwibowo, tokoh agama Konghucu; Sri Eko Sriyanto Galgendu, tokoh Spiritual Nusantara; dan Engus Ruswana, tokoh Majelis Luhur Kepercayaan.

Berikut delapan poin yang menjadi Seruan Tokoh Agama untuk Kedamaian Indonesia:

1. Seluruh Rakyat/Warga Negara Indonesia untuk bersabar menunggu pengumuman resmi hasil rekapitulasi suara dari KPU RI;

2. Menyerukan agara para Paslon untuk menghimbau pendukung masing-masing untuk tetap tenang, dan mengikuti proses penghitungan suara sampai selesai dan diumumkan oleh KPU RI;

3. Jika dalam proses ditemukan masalah/persoalan, Bawaslu RI harus segere menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Para Tokoh/Negarawan teguh menjaga suasana agar tetap kondusif, sehingga persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia tetap terjaga;